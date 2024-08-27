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        Haberler Spor Transfer Sivasspor Fode Koita ile yeniden anlaştı - Futbol Haberleri

        Sivasspor Fode Koita ile yeniden anlaştı

        Sivasspor'da sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Koita, kırmızı beyazlı ekiple yeniden anlaşma sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:58
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        Fode Koita, Sivasspor'da!
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        Sivasspor, 2023-2024 sezonu sonunda kulüple sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.

        Koita, kulüp tesislerinde Başkan Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı forma altında 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.

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