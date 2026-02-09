Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

''Sigorta şirketi avukatı olarak aradı'' Armağan Çağlayan'ın kişisel bilgilerine nasıl ulaştı? 5 Milyonluk dolandırıcılık: Serenad Bağcan neler yaşadı? Bankalarda güvenlik açığı mı var? Dolandırıcılar kişisel bilgileri nereden buluyor? Kiralık IBAN dolandırıcılığı nasıl işler? IBAN tuzağına nasıl çe... Daha Fazla Göster

''Sigorta şirketi avukatı olarak aradı'' Armağan Çağlayan'ın kişisel bilgilerine nasıl ulaştı? 5 Milyonluk dolandırıcılık: Serenad Bağcan neler yaşadı? Bankalarda güvenlik açığı mı var? Dolandırıcılar kişisel bilgileri nereden buluyor? Kiralık IBAN dolandırıcılığı nasıl işler? IBAN tuzağına nasıl çekiyorlar? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Prodüktör Armağan Çağlayan, Sanatçı Serenad Bağcan, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık anlattı. Daha Az Göster