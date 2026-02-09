Habertürk
        Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 09.02.2026 - 20:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:02
        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

