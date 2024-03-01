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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Pozisyon vermeden maçı bitirdik - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Pozisyon vermeden maçı bitirdik

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ligin en fazla gol atan 3. takımına karşı gol yemeden maçı bitirdik. Bir iki karambol haricinde pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yakaladığımız karşı karşıya pozisyonları değerlendirebilseydik belki de çok hak etmeden 3 puan alacaktık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:30
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        "Pozisyon vermeden maçı bitirdik"
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

        Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Öncelikle Sami Uğurlu Hocama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir takım kurmuş durumda. Oyun anlamında çok etkili olabilecek futbolculara sahipler. Böyle bir deplasmanda, ligin en fazla gol atan 3. takımına karşı gol yemeden maçı bitirdik. Bir iki karambol haricinde pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yakaladığımız karşı karşıya pozisyonları değerlendirebilseydik belki de çok hak etmeden 3 puan alacaktık. En azından şunu gördük iyi mücadele eden, elindeki kadroyla, sahada uyguladığı varyasyonlarla iyi bir Sivasspor vardı. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza, onların güzelliklerine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta taraftarlarımızı da tribüne bekleyip kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

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