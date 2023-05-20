Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Sıkıntılı bir maç oldu
ABONE OL

Rıza Çalımbay: Sıkıntılı bir maç oldu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Sıkıntılı bir maç oldu
AA

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın istedikleri gibi bitmediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Maç istediğimiz gibi bitmedi. Karşımızdaki takım gerçekten mükemmel bir hava yakalamış, taraftarlarıyla bütünleşmiş. Zaten bu bütünleşme olduğu zaman da çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bugüne kadar da güzel bir form yakaladılar. Biz maça bayağı bir eksik geldik. Onun için de sıkıntılı bir maç oldu. İlk yarı tam adapte olamadık. Galatasaray baskı kurdu ve golü de attı. Ama ikinci yarıya başladığımızda gayet iyi şekilde değişikliklerimizi de yaptık. Ancak yine çok kolay bir gol yedik. Dediğim gibi istediğimiz gibi bir şekilde maçı bitiremedik." diye konuştu.

Bu sezon üç kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatan Çalımbay, "Üç sene üst üste hem Avrupa hem lig hem de Türkiye Kupası'nı bir arada götürmeye çalıştık. Kadro yetersiz olduğu zaman ya da sakatlıklardan büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıyı Galatasaray maçında da bekliyorduk. Yine de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızı korumaya çalıştık. Biz ligde rahat olsaydık bu maç böyle bitmezdi. Daha değişik bir maç olurdu." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, Anadolu'dan üst üste üç kez Avrupa kupalarına katılan tek takım olduklarını vurgulayarak, "Bütçe olarak çok zayıfız. Belki Galatasaray'ın aldığı bir oyuncuyla bizim bütün takımı yaparsınız. Bir de bizim takım, Avrupa'nın en yaşlı takımı. Üç kulvarda bir arada yarıştığınızda mutlaka bir şeyler çıkıyor. Sakatlıklar çıkıyor, yorgunluklar çıkıyor. Geniş bir kadromuz da yok. Bu sene çok büyük şanssızlık yaşadık. İnşallah onu da telafi edeceğiz. Kupada bir, ligde de kalan iki maçımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Demir Grup Sivasspor'da devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Ben kendim de Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas'a güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğimiz şeyler olmazsa devam etmek bence doğru olmaz." cevabını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Sivasspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Şampiyonluğa 3 kaldı!
Kasımpaşa - İstanbulspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Paşa'nın Yasin'i var!
Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!
FUTBOL G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımı!
Liverpool, Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladı! - Spor Haberleri
FUTBOL Liverpool peşinde!
Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOL İşte Buruk'un 11'i!
Son dakika haberi Arsenal kaybetti, City şampiyon!
FUTBOL Arsenal kaybetti, City şampiyon!
Galatasaray Sivasspor maçında kırmızı kart tartışması
FUTBOL Kırmızı kart tartışması!
Icardi, Jardel'den sonra ilki başardı!
FUTBOL Jardel'den sonra ilki başardı!
Trabzonspor'dan Samet Akaydın açıklaması! Fenerbahçe ve milli oyuncudan yanıt geldi - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL "Rezillik ve iğrençlik"
Galatasaray'da beş futbolcu sarı kart ceza sınırında
FUTBOL Galatasaray'da sarı alarm!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.