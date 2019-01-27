Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR

STAT: Sivas 4 Eylül Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre Kılınç, Muhammet Demir

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, A. Ömür, A. Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

YEDEKLER: Arda, Muzaffer Cem, Murat Cem, Batuhan, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibanez

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SÜPER LİG PUAN DURUMU

26. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, ligde 26. kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.