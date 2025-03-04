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        Sivasspor'un yüzü gülmüyor

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Başakşehir'e 1-0 yenilen Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:39
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        Sivasspor'un yüzü gülmüyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Sivasspor, 3 puan hasretini sürdürdü.

        Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Kayserispor’u 5-2 yenen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakanın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet alamadı.

        Kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Eyüpspor’a 1-0, Beşiktaş’a 2-0, Gaziantep FK’ya 2-1 kaybederken, Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, son olarak dün akşam İstanbul'da Başakşehir’e 1-0 yenildi.

        Yiğidolar, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla 16. basamakta bulunuyor.

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