Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor’da olağanüstü genel kurul kararı! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor’da olağanüstü genel kurul kararı!

        Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da olağanüstü genel kurul kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurula gidecek. İlk toplantı 28 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 5 Temmuz Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.

        Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplantı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 05 Temmuz 2025 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        #link#https://x.com/Sivasspor/status/1933442014105808912#twitter#pull-left#

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü