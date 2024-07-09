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        Sivassporlu Uros Radakovic: Avrupa hedefimiz var

        Sivasspor'un yeni transferlerinden Uros Radakovic, takım olarak hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:08
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        "Avrupa hedefimiz var"
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Uros Radakovic bugün yapılan antrenman öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adaptasyon sürecini hızlı atlattığını dile getiren 30 yaşındaki Sırp stoper, "Kulübe adaptasyonum aslında kolay oluyor. Burada tanıdığım arkadaşlarım var. Diğer arkadaşlarım da beni içtenlikle kabul ettiler. Adaptasyonum iyi gidiyor. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

        "MAÇ MAÇ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

        Sivasspor’un hedefleri olan bir takım olduğunu söyleyen Radakovic, "Şuanda bir Avrupa hedefimiz var. Öncelikle adım adım hedeflerimize gitmemiz gerekiyor. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım adım adım giderek hedeflerimize ulaşabiliriz. Adım adım giderek takıma yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki Avrupa yolunda elimden gelenin en iyisini yapıp takımımızı ve kendimi bu hedefe taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

        Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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