Siverek'te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü, 11 yaralı

Şanlıurfa'da iki trafik kazası meydana geldi. Kazada çok kişi yaralandı.

ilk kaza, öğle saatlerinde ilçeye Bağlı Bakmaç ve Keş Kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. C.A. idaresindeki plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte, araçta yolcu olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza, Siverek-Viranşehir karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda tekerleği patlayan ve park halinde bulunan aracı sollamaya çalışan bir araca, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.