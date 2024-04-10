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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siverek'te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü, 11 yaralı

        Siverek'te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü, 11 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:08
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        Siverek'te acı bilanço: 1 ölü, 11 yaralı
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        Şanlıurfa'da iki trafik kazası meydana geldi. Kazada çok kişi yaralandı.

        ilk kaza, öğle saatlerinde ilçeye Bağlı Bakmaç ve Keş Kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. C.A. idaresindeki plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte, araçta yolcu olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İkinci kaza, Siverek-Viranşehir karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda tekerleği patlayan ve park halinde bulunan aracı sollamaya çalışan bir araca, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        TAKLA ATAN ARAÇTAN KURTULAMADI

        Diğer kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda meydana geldi. Emir Lütfü Korkmaz (23) idaresindeki 68 ACG 150 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi sonrası hayatını kaybeden Korkmaz'ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Her 3 kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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