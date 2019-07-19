Sivil Cephe oyuncuları kimler? Sivil Cephe filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMBDS'si 9,2 olan Sivil Cephe Star TV'de saat 20.00'da yayınlanacak.

SİVİL CEPHE OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham (Phil Broker)

James Franco (Morgan "Gator" Bodine)

Winona Ryder (Sheryl Marie Mott)

Kate Bosworth (Cassie Bodine Klum)

Chuck Zito (Danny "T" Turrie)

Frank Grillo (Cyrus Hanks)

Rachelle Lefevre (Susan Hetch)

Clancy Brown (Sheriff Keith Rodrigue)

Christa Campbell (Lydia)

SİVİL CEPHE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Phil Broker (Jason Statham) eski bir DEA ajanıdır. Motosikletçi çetesini çökertmek için gittiği yerde işler ters gider ve bu patronunun oğlunun hayatına mal olur. Bu yüzden bir bunalıma girer ve işini bırakır. Broker bu sıkıntılı hayattan bıkmıştır ve kurtulmaya karar vermiştir. Daha sonralarda 9 yaşındaki kızı Maddy'nin güvenliği için küçük, ıssız ve sakin bir kasabaya yerleşirler. Maddy, okulda kendisine bela olan çocuk ile kavga eder ve onu defeder. Bu olay Broker'ın yerel Meth uyuşturucu lideriyle doğrudan bir çatışma içine girmesini sağlayacaktır. Geçmişinde olan motosiklet çetelerinin de bu olaya katılması ile durum daha da karmaşık hale sarar. Broker sadece tek bir şey düşünür ve o da kızını korumaktır. Bunun için de elinden geleni yapmaya hazırdır.