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Sivil polislerin önünü kesip kendini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sivil polislerin önünü keserek, kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı
AA

Dün gece S.K. adlı şahıs, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polislerin önünü keserek kendisini polis olarak tanıtmış, izin belgelerini göstermesini istemiş, araçtakilerin polis olduğunu fark ettiğinde ise bıçak çekerek ekiptekileri tehdit etmiş, sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki S.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. AA'nın haberine göre; şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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