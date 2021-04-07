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Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nedir?

Mübarek Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan durumları resmi internet sitesi üzerinden Müslümanlarla paylaşıyor. Oruçluyken sivilce sıkmak orucu bozar mı? sorusu da cevabı merak edilen sorulardan biri. Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nedir?

Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nedir?

Sivilce patlatmak orucu bozar mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İslam dininde nefsi terbiye etmek ve günahlardan arınmak amacıyla Ramazan ayı boyunca oruç tutuluyor. Peki, oruçluyken sivilce patlatmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nedir? İşte Diyanet'in cevabı...

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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