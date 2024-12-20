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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', 14'üncü bölümüyle ekrana geldi

        'Siyah Kalp', 14'üncü bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam yayınlanan on dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi 4 saat 40 dakika ile övgü dolu yorumlar alarak TT listesinde kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:17
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        Cihan ve Melek'in zorlu yüzleşmesi
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi 4 saat 40 dakika ile övgü dolu yorumlar alarak TT listesinde kaldı.

        Dizinin 14. bölümü; ABC1 20+’da 5.64 izlenme oranı 14.38 izlenme payı, Total’de 5.41 izlenme oranı 14.40 izlenme payı, AB grubunda ise 3.47 izlenme oranı 10.33 izlenme payı elde etti.

        'SİYAH KALP’İN 14'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Cihan’ın ifadesiyle Melek hapishaneye giderken mahkeme salonu da karıştı. Tahsin, Nuh’un Cihan’a olan öfkesini durdurmaya çalıştı. Melek’in içine düştüğü zor durumdan Şansalanlar bir hayli memnun olurken Sumru, Melek’in yanında olmak için büyük bir çaba sarf etti. Tahsin, Sumru’nun Melek’i görmesi için gerekli imzaları alıp, anne kızın kavuşmasını sağladı. Sumru, Melek’e sahip çıkarken Melek de annesinin yanında olmasından dolayı duygulandı.

        Sumru, Melek’e destek oluyor;

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        Sumru’nun ikizlerin yanında olması başta Samet olmak üzere Esat ve Harika’yı da rahatsız etti. Esat, annesine olan öfkesiyle Sumru’nun çalıştığı dükkana geldi ve olay çıkarttı. Esat’ın söyledikleriyle Sumru bir kez daha yıkıldı. Üzerine atılan iftiradan kurtulmak isteyen Sumru, Samet ve Harika’yı DNA testine götürdü. Sevilay’ın boyun eğmemesinden rahatsız olan Hikmet, Samet’le konuşarak Sevilay’ın gerçek babasıyla ilgili hamle yapmamasını söyledi. Samet ise Sevilay’ın herhangi bir şey yapamayacağından emindi. Melek sonunda hamile olduğunu Nuh’a itiraf ederken Nuh yaşadığı şokla önce bu duruma tepki gösterdi. Ancak daha sonra kardeşine ve bebeğine sahip çıkmaya karar verirken Nuh’un kararı Melek’in içini rahatlattı.

        “İkinizin de arkasındayım”;

        Melek’in hamile olduğunu öğrenen Bünyamin, bu haberi hemen Cihan’a söyledi. Büyük bir pişmanlık yaşayan Cihan, savcılığa gidip ifadesini geri aldı. Cihan’ın ifadesini geri almasıyla Melek’in eve dönüş yolu açıldı. Melek’le ilgili ne düşüneceğini bilmeyen Cihan, onu görmeye gitti. Ancak Melek’le olan konuşması beklediği geçmedi ve Melek, Cihan’a karşı sert konuştu.

        “Bana söylemek istediğin bir şey var mı?”;

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        Gürcan çat kapı Sumru’nun evine gidip onun için yaptığı iyiliklerin bir karşılığı olacağını söyleyerek saldırdı. Sumru kaçmaya çalışarak kendisini odaya kilitlerken Gürcan, zor da olsa odaya girmeyi başardı.

        Sumru’nun zor anları;

        15'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından on beşinci bölümün tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sumru kendisine saldıran adamı öldürürken Cihan içindeki Melek’e olan sevgisini durduramamaktan yakınıyor. Cihan, Melek’ten “Bana niye söylemedin?” diye hesap sorarken Melek, zamanında Cihan’ın yaşattıklarını anlatıyor. Aşk ve nefreti bir arada yaşayan Cihan ve Melek’in akıbetinin ne olacağı merak konusu oluyor.

        'Siyah Kalp' 15'inci Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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