'Siyah Kalp', 14'üncü bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi 4 saat 40 dakika ile övgü dolu yorumlar alarak TT listesinde kaldı.

Cihan’ın ifadesiyle Melek hapishaneye giderken mahkeme salonu da karıştı. Tahsin, Nuh’un Cihan’a olan öfkesini durdurmaya çalıştı. Melek’in içine düştüğü zor durumdan Şansalanlar bir hayli memnun olurken Sumru, Melek’in yanında olmak için büyük bir çaba sarf etti. Tahsin, Sumru’nun Melek’i görmesi için gerekli imzaları alıp, anne kızın kavuşmasını sağladı. Sumru, Melek’e sahip çıkarken Melek de annesinin yanında olmasından dolayı duygulandı.

Sumru’nun ikizlerin yanında olması başta Samet olmak üzere Esat ve Harika’yı da rahatsız etti. Esat, annesine olan öfkesiyle Sumru’nun çalıştığı dükkana geldi ve olay çıkarttı. Esat’ın söyledikleriyle Sumru bir kez daha yıkıldı. Üzerine atılan iftiradan kurtulmak isteyen Sumru, Samet ve Harika’yı DNA testine götürdü. Sevilay’ın boyun eğmemesinden rahatsız olan Hikmet, Samet’le konuşarak Sevilay’ın gerçek babasıyla ilgili hamle yapmamasını söyledi. Samet ise Sevilay’ın herhangi bir şey yapamayacağından emindi. Melek sonunda hamile olduğunu Nuh’a itiraf ederken Nuh yaşadığı şokla önce bu duruma tepki gösterdi. Ancak daha sonra kardeşine ve bebeğine sahip çıkmaya karar verirken Nuh’un kararı Melek’in içini rahatlattı.

Melek’in hamile olduğunu öğrenen Bünyamin, bu haberi hemen Cihan’a söyledi. Büyük bir pişmanlık yaşayan Cihan, savcılığa gidip ifadesini geri aldı. Cihan’ın ifadesini geri almasıyla Melek’in eve dönüş yolu açıldı. Melek’le ilgili ne düşüneceğini bilmeyen Cihan, onu görmeye gitti. Ancak Melek’le olan konuşması beklediği geçmedi ve Melek, Cihan’a karşı sert konuştu.

“Bana söylemek istediğin bir şey var mı?”;

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Gürcan çat kapı Sumru’nun evine gidip onun için yaptığı iyiliklerin bir karşılığı olacağını söyleyerek saldırdı. Sumru kaçmaya çalışarak kendisini odaya kilitlerken Gürcan, zor da olsa odaya girmeyi başardı.

Sumru’nun zor anları;

15'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından on beşinci bölümün tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sumru kendisine saldıran adamı öldürürken Cihan içindeki Melek’e olan sevgisini durduramamaktan yakınıyor. Cihan, Melek’ten “Bana niye söylemedin?” diye hesap sorarken Melek, zamanında Cihan’ın yaşattıklarını anlatıyor. Aşk ve nefreti bir arada yaşayan Cihan ve Melek’in akıbetinin ne olacağı merak konusu oluyor.