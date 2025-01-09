Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 16. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Siyah Kalp 16. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bir haftalık aranın ardından yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler, Siyah Kalp 16. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Cihan, her şeyi geride bırakarak Melek'in karşısına çıkar ve ondan af diler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmıştı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın, yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizi, 9 Ocak Perşembe akşamı 16. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Melek, Cihan’a her ne kadar hala aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan’a güvenemez. Siyah Kalp 16. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…

        2

        SİYAH KALP’İN 16 BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Cihan, her şeyi geride bırakarak Melek’in karşısına çıkar ve ondan af diler.

        3

        Melek, Cihan’a her ne kadar hala aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan’a güvenemez.

        4

        Sevilay ve Nuh birbirlerine kavuştukları için mutluyken artık önlerinde duran en büyük engeli kaldırmayı amaçlarlar.

        5

        Nuh ve Melek ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşayan Sumru’nun da hayatında bir gelişme yaşanır.

        6

        Sumru için bu durum her ne kadar sürpriz olmasa da hem onun hem de ikizlerinin hayatı etkilenecektir.

        7

        Şansalanlar’da beklenmedik işbirlikleri büyük kaoslara yol açar.

        8

        Bunların sonucunda geçmişin hala açılmayan sırları gün yüzüne çıkacaktır.

        9

        SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 16. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SİYAH KALP 16. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"