'Siyah Kalp', 23'üncü bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 23'üncü bölümüyle ekranlara geldi.

Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

'SİYAH KALP'İN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahçede yapılan aramada polisler bir şey bulamadı. Tahsin ve Sumru, Gürcan’ın cesedinin nerede olduğunun şaşkınlığını yaşarken bir yandan da derin bir nefes aldılar. Nuh’un ise Şansalanlar’la ilgili dinmek bilmeyen öfkesi Tahsin’in de gözünden kaçmadı ve onu uyardı. Beyin kanaması geçiren ve felç kalan Samet’in tedavisi için Ankara’ya götürülmesi gerekti. Cihan ve Harika, babalarını bakımları için Ankara’da hastaneye yatırıp geri geldiler. Cihan, hem aile içerisinde düzeni sağlamak hem de Melek’le olan ilişkisinin de zarar görmemesi için büyük bir çaba sarf etti. Melek’e yaptığı sürprizle evlenme teklif etti.

Cihan’dan Melek’e romantik teklif;

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Esat, Nuh’la işbirliği yaptığını düşünüp yönetim kurulu toplantısında Cihan’ı şirketten göndermek için hamle yaptı. Ancak Nuh bir anda yaptığı anlaşmanın tam tersi davranarak Esat’la olan görüşmesini ortaya döktü. Esat'ın arkasından iş çevirdiğini duyan Cihan, bu duruma çok öfkelendi ve Esat’ın bundan sonra onun sözünden çıkmamasını söyledi.

Bebeğini aldırmak için Sumru ve Nihayet’le doktora giden Esma, doktorun söyledikleriyle büyük bir şok yaşadı. Doktorun söylediklerinden sonra Esma bebeğini aldırmak istemediğini söyleyince Sumru da ona destek verdi ve eve döndüler. Esat’ın direnmesine rağmen Cihan’ın ısrarıyla Esat ve Esma’nın nikahları kıyıldı.

Cihan, Esma ve Esat’ı evlendirdi;

Cihan’dan gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için onunla buluşmaya giden Sevilay, Nuh’u arayıp ona ulaşamadı. Sevilay, Nuh’a mesaj atarak Cihan’la olan görüşmesinden haberdar etti. Ancak Sevilay’ın mesajını görmeyen Nuh, onu ve Cihan’ı görünce ortalığı birbirine kattı. Cihan’la ikili arasında yaşanan kavga sonucu Sevilay, Cihan’la birlikte gitti.