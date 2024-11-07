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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp 8. bölüm canlı izle! Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp son bölüm kesintisiz anlık, canlı yayın

        Siyah Kalp'te bu akşam neler oalcak? Siyah Kalp 8. bölüm canlı izle

        Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Siyah Kalp' bu akşam 8. bölümüyle ekrana geliyor. Arka arkaya yaşanacak gelişmelerle seyirciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan diziyi canlı olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın linkini haberimizde paylaştık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:07
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        Siyah Kalp bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bu akşamki bölümde; Nuh ve Esat’ın kavgası iki kardeş arasında suların durulmayacağının sinyalini veriyorken, Hikmet’in Sumru’ya gözdağı vermesi Nihayet’i harekete geçiriyor. Samet’in Hikmet’i tehdit etmesi ise dikkat çekiyor. Samet, Cihan’ın Melek ile evlenmek istemesine karşı çıkarken, Melek ve Cihan’ın fotoğraflarını çeken kişinin kim olduğu akıllarda soru işaretleri bırakıyor. İşte, yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için diziyi canlı yayın olarak seyredebileceğiniz Show TV canlı yayın linki...

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        SİYAH KALP’İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Hikmet’in öğrendiği gerçekle beraber eline büyük bir koz geçer. Sumru ve Nihayet’i evden gönderip konağın hakimiyetini eline alma fırsatı ayağına gelir. Cihan ve Melek yaşadıklarından sonra artık ayrı kalamazlar.

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        Melek’ten uzak duramayan Cihan net kararlar alır. Bu kararlar etrafındakileri rahatsız eder. Sevilay, annesinin tehditleri yüzünden Nuh’tan uzak durmaya mecbur kalır. Durumu kabullenemeyen Nuh Sevilay’ın söylediklerinden sonra yıkılmıştır.

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        Fakat ikisi de kalplerini susturmakta güçlük çeker. Sumru’nun ikizlere karşı tavrı değişmeye başlamıştır. Nihayet bu değişimden rahatsızdır. Diken üstündeki Sumru gelen büyük tehlikenin farkında değildir. Artık Şansalan konağında kimse eski hayatına dönemeyecektir.

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        SİYAH KALP CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekranlarına gelecek Siyah Kalp dizisini, Show TV canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz.

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        SİYAH KALP’İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sevilay ve Cihan’ı nikah masasında gören ikizler yaşadıkları hayal kırıklığıyla konağı terk etti. Cihan her yerde Melek’i ararken Melek ve Nuh ise Kapadokya’ya geliş nedenlerini bir kez daha hatırlayarak intikamları için Şansalalar’ın yanına döndü. Samet, Sevilay’dan vekaletname için istediği imzayı alırken ona düğün hediyesi vermeyi de ihmal etmedi. Hikmet, Samet’i ikizler hakkında doldurmaya devam ettikçe Sumru iyice zor durumda kaldı. Cihan, içinde bulunduğu durumu Melek’e açıklayınca ikili arasında buzlar eridi. Kimseye belli etmeden ilişkilerini gizlice yaşamaya başladılar. Hikmet’in tehditlerinden korkan Sevilay ise Nuh’u korumak için ondan uzak durmaya devam etti. Nuh olanları anlamaya çalışırken Sevilay’ın sözleriyle derin bir üzüntü yaşadı. Esat’ın Nuh ve Melek’in konakta olmasından dolayı evde çıkardığı olayda Sumru baygınlık geçirdi. Düşerken kafasını yere çarpan Sumru beyin sarsıntısıyla hastaneye kaldırıldı. Sumru’yu o halde gören ikizler vicdan muhasebesi yapmaya başladı. Melek ve Nuh’un geçmişini araştırmaya başlayan Hikmet, ikizlerin kimliğinde yazan anne adını görünce şok oldu. Bunun üzerine soluğu Aksu’da alan Hikmet, ikizlerin annelerinin Sumru olduğunu ve yıllar önce onları terk ettiğini öğrendi.

        SİYAH KALP 7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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