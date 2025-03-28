'Siyah Kalp'in 27'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

'Siyah Kalp'in 27. Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Melek yıllar önce kendisini terk eden babasıyla karşılaşmasının şokunu yaşıyor. Tahsin ile Sumru aşkı soluksuz devam ederken Halil’in ortaya çıkmasıyla neler olacağı merak konusu oluyor. Melek ve Nuh, babalarının ortaya çıktığını Sumru’dan saklamaya karar verirken Esma kaçırılıyor. Cihan, babasının vesayetini Hikmet’in aldığını öğrenirken Hikmet’in, "Ya bana bütün istediklerimi vereceksin ya da sonuçlarına katlanacaksın" demesiyle yeni bölümde neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.