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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizilerinden 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 00:12 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:12
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 16. Bölüm Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Cihan, Melek’ten son bir şans isterken Melek yeniden başlamanın mümkün olmayacağını söylüyor. Nuh ve Sevilay’ın aralarındaki aşk devam ederken Tahsin'in, Sumru'ya karşı duygularını itiraf etmesi tanıtıma damgasını vuruyor. Yeni bölümde Sumru’nun Tahsin’e ne cevap vereceği merak konusu oluyor.

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        'SİYAH KALP'İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Gürcan, Sumru’yla girdiği mücadelede yere düşüp öldü. Sumru hemen Tahsin’i ararken Nuh da gelince ikili Sumru’nun yardımına koşup olayın üstünü kapattı. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşarken bu yüzleşmede anne oğul arasında geçmişin hesabının kapandığı anlar bölüme damgasını vurdu. Cihan’ın ifadesinden sonra Melek serbest kaldı. Cihan çocuğunu almak istediğini söyleyince Melek daha da öfkelendi ve bunun olmayacağını söyledi. Sumru, yaptığı basın toplantısıyla gerçek olan DNA testini açıklarken Harika, annesine karşı haksızlık yaptığını fark etti. Babasından Hikmet’in gitmesini istedi. Samet, Hikmet’e başka bir eve taşınmasını söylerken bu sırada Nihayet de Sumru’nun Hikmet’in şantajlarına karşılık konağın yarısını devrettiğini açıkladı. Samet oteli satmak için harekete geçti. Yönetim kurulunda iki taraf karşı karşıya geldi. Yönetim kurulu kararıyla satışa izin çıksa da oteli almak içi ortaya çıkan kişinin arkasında Tahsin olunca işler yine karıştı. Samet istediği satışı gerçekleştiremedi. Gördüğü rüyanın etkisiyle yeni bir karar alan Cihan, Melek’in karşısına çıkarken Melek’ten özür dileyip yeniden başlamak istediğini söyledi. Diğer yanda Sevilay ise Şansalan konağından ayrılacağını açıklayarak onu almaya gelen Nuh’la birlikte gitti.

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        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
        #show tv
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