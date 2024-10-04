'Siyah Kalp', perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu

SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp' dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle ekranlara geldi.

Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 2 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Dizinin 4'üncü bölümü; ABC1 20+'da 4.98 izlenme oranı 13.06 izlenme payı, Total'de 4.27 izlenme oranı 12.41 izlenme payı, AB grubunda ise 3.99 izlenme oranı 11.16 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. REKLAM 4'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU? NİHAYET'İN İKİZLER İÇİN PLANI NE OLACAK? Harika'nın, Sevilay'ın eski sevgilileriyle olan görüntülerini ortaya dökmesi kına gecesine damga vururken, Şansalanlar’da da ortalık fena karıştı. Harika, her ne kadar yaptığının üstünü kapatmaya çalışsa da Samet, Harika'ya ceza verdi.

Harika'nın geceye damga vuran hareketi; Nihayet, duydukları karşısında büyük bir şok yaşarken Sumru'nun ikizlerden kurtulması için hemen harekete geçti. Kına gecesinde yaşananlardan sonra Nuh beklemeye karar verirken Sumru da Nuh ve Melek'e Samet'in hastalığını söyleyerek zaman istedi. Samet'i üzmemek için çabalayan Sumru, bir yandan da konakta işleri yoluna koymaya çalıştı. REKLAM

Sumru'nun zor anları; Daha fazla dayanamayan Sevilay, Nuh'un yardımıyla konağı terk ederek Ankara'daki arkadaşının yanına gitti. Sevilay'ın gidişiyle evlilik planları altüst olan Hikmet ve Samet hemen yeni bir oyun kurdular. Hikmet'in kalp krizi geçirdiği yalanıyla tüm aile ve Sevilay'ı kandırmayı başardılar. Sevilay bu haberle hemen Kapadokya'ya döndü.

Sevilay konağı terk etti; Sevilay ve Nuh bir türlü birbirlerinden uzak duramazken, Cihan’ın da Melek’e karşı duyguları giderek yoğunlaşmaya başladı. Melek, Cihan’ın evlenecek olmasından dolayı ona karşı duygularına engel olmaya çalıştı. Ailelerinin baskısına daha fazla direnemeyen Sevilay ve Cihan, kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla nikahtan 6 ay sonra boşanmak üzere evlenmeyi kabul ettiler. Bu kararın ardından Melek’i görmeye giden Cihan, onu beklemesini isteyince Melek büyük bir şaşkınlık yaşadı.