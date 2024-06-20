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        Haberler Yaşam Siz de bu korkulara sahip olabilir misiniz: İnsanların sahip olduğu en tuhaf ve alışılmadık 10 fobi!

        Bu korkuları daha önce duymuş muydunuz: İnsanların sahip olduğu en tuhaf ve alışılmadık 10 fobi!

        Her insanın bazı korkuları vardır; kimisi yükseklikten korkar, kimisi ise karanlıktan. Ancak bazı fobiler var ki, bunlardan rahatsızlık duyabilen insanların olacağı akla dahi gelmeyebilir. Örneğin, birisinin göbek deliklerinden ya da saçlardan korkabileceği aklınıza gelir miydi? İşte, hem ilginç hem de şaşırtan 10 fobi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:00
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        Fobiler, birçok insanın günlük hayatını etkileyen ciddi korkular olarak bilinir. Ancak bazı fobiler var ki, duyduğunuzda inanmakta zorlanabilirsiniz. Kimi insanlar palyaçodan korkarken kimisi fıstık ezmesinin ağzına yapışmasından korkabilir. Haberimizde çoğu insana tuhaf gelebilecek fobileri derledik. İşte, o fobilere dair detaylar...

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        1. GEFİROFOBİ

        Gefirofobiden muzdarip insanlar, köprülerden geçerken bile nefes darlığı ve hızlı kalp atışı yaşarlar. Yükseklik korkusu olan akrofobi ile karıştırılmaması gereken gefirofobi, köprüler gibi daha kısa yükseklikleri içerir ve nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini etkiler.

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        2. ARAKİBUTİROFOBİ

        Fıstık ezmesinin ağzınızın üst kısmına yapışması korkusudur. Bu fobi kulağa oldukça tuhaf gelse de, neredeyse herkes fıstık ezmesinin ağzına yapışmasıyla ilgili deneyimler yaşayabilir. Bu korkuyu yaşayan kişiler boğulabilecekleri düşüncesiyle aşırı panik olurlar.

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        3. KETOFOBİ

        Kaetofobikler ya da ketofobikler; ister başka insanlardan ister hayvanlardan, ister kendilerinden olsun, saç görünce donup kalırlar. Fobinin sebebinin, farelerin kıllarında yaşayan Kara Veba'nın, Avrupalıların ve Asyalıların yüzde 40'ının ölümüyle ilgili olduğu düşünülüyor.

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        4. AİLUROFOBİ

        Ailurofobi yaşayan insanlar, kediden korkarlar. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, bir kediyle karşılaştıklarında savaş ya da kaç tepkisi veya mide bulantısı yaşama eğilimindedir. Bazı araştırmalar bu korkunun, kedilerin kötü olduğu ve cadılar gibi karanlık varlıklarla bağlantılı olduğu mitolojisinden kaynaklandığını ileri sürüyor.

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        5. LÖKOFOBİ

        Renk fobileri oldukça yaygındır ve lökofobi beyaz renkten aşırı tiksinme anlamına gelir. Bu korkunun birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerden birinin pek çok hayvanın beyazı bir savunma mekanizması olarak kullanması olduğu düşünülüyor.

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        Cilt pigmentasyonları üretemeyen hayvanlar çok beyaz göründüğünden hemen fark edilerek kolay bir av haline gelecek. Yani, av haline gelen bu hayvanların rengi ölümü çağrıştırıyor, diğer bir deyişle beyaz renk ölüm belirtisi olarak görüldüğünden zamanla fobiye neden olduğu düşünülüyor.

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        6. KATOPTROFOBİ

        Katoptrofobiden muzdarip olanlar aynalardan korkar. İnsanların neden bu korkuyu geliştirdiği tam olarak bilinmiyor ancak ayna kırmanın 7 yıl boyunca kötü şans getirdiği ya da kendini aynada görmekten yoğun bir şekilde kaçınmayı tetiklediğini anlatan efsanelerden olabileceği düşünülüyor.

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        7. OMFALOFOBİ

        Omfalofobi, göbek deliği korkusudur. Bu fobinin, kişinin kendi göbek deliğinde kir olması veya bağırsaklarının dışarı taşacağı korkusundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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        8. LEPİDOPTEROFOBİ

        Lepidopterofobi kelebek korkusudur ve bunu tetikleyen şeyin kanatları olduğu düşünülüyor. Bu kanatlı böcekler, kanat çırpmaya başladığında birey panik, tiksinti ve hatta mide bulantısı hisseder. Özellikle çırpındıklarında belirtiler ortaya çıkar.

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        9. KOUMPOUNOFOBİ

        Yaklaşık 75 bin kişinin düğme korkusundan muzdarip olduğu biliniyor. Böyle bir korku mantıksız görünse de, genellikle çocukların bir düğmeyi yuttuktan veya burunlarına bir düğme soktuktan sonra acil servise gönderilmeleri gibi çocukluk kazalarından kaynaklanır.

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        10. GALEOFOBİ

        Fobiler tuhaf bir şekilde spesifik olabilir, galeofobi böyle bir örnektir. Bu sadece köpekbalıklarından korkmak değil, aynı zamanda yüzerken havuzda köpekbalıklarının ortaya çıkmasına dair bir korkudur.

        Kaynak: Herald Weekly

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