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Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Bahadır A. (26) tartıştığı annesi Sultan A.'yı (55) boğazını keserek öldürdü.

Şizofreni hastası, tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü
Dehşet! Annesini boğazını keserek öldürdü
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DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında, Manavgat'ın Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile yaşayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Bahadır A., ailesinin işlettiği markette annesi Sultan A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır A., bıçakla Sultan A.’nın boğazını kesti. Çığlık atarak yardım isteyen Sultan A. kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sultan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan A.'nın yakınları tarafından darbedilen Bahadır A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, tedavisi için özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalede vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Bahadır A. daha sonra Antalya’ya sevk edildi. Sultan A.’nın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNDAN AYRI YAŞIYORMUŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı annesi Sultan A.'yı boğazını keserek öldüren Bahadır A.’nın yurt dışında yaşayan eşi ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Komşuları Bahadır A.’nın eşinden ayrı yaşadığı ve çocuğunu da göremediği için rahatsızlandığını belirtti. Bahadır A.’nın annesini çok sevdiğini söyleyerek, yaşanan olaya bir anlam veremediklerini anlatan komşuları, Bahadır A.’nın halen şizofreni tedavisine devam ettiğini de söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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