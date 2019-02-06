Sivas’ta bir kreşte cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, sınıf ablasının tuvaletten aldığı iddia edilen emziği çocuğa vermesi görüntüleri için savcılık kovuşturmaya gerek duymadı. Ailenin avukatı karara itiraz etti.

AİLELER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İHA'nın haberine göre, 2017 Kasım ayında ortaya çıkan olayda, Sivas’ta bir kreşte, sınıf ablasının çocuklara kötü muamelede bulunduğuna dair cep telefonu görüntüleri kreşte çocuğu bulunan ailelerin tepkisine neden olmuştu. Görüntüye dayanılarak, sınıf ablası H.K.K.’nin (26) uyutmakta güçlük çektiği A.Y. isimli 4.5 yaşındaki çocuğun battaniye ve emziğini tuvalet girişine attığı, daha sonra emziği çocuğun ağzına soktuğu iddia edilmişti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Skandal görüntünün ortaya çıkmasıyla görüntülerde yer alan sınıf ablası ve görüntüleri çektiği ileri sürülen öğretmen işten atılmış, kreşte çocuğu bulunan 6 aile ise avukatları aracılığı ile 9 Kasım 2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Dosyaya bakan savcı olayda yaralama veya kötü muamele kastının bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Ailenin avukatı Hamza Nuh Özer verilen karara itiraz etti.

'HAYRET VERİCİ KARAR'

Avukat Hamza Nuh Özer konuyla ilgili yaptığı açılamada şunları söyledi: "Geçmişte Sivas’taki özel bir anaokulunda görevliler tarafından çocuklara kötü muamelede bulunulmuştu. Bu kötü muamele aşırı derecelere ulaşıyordu. Görüntülerde çocukların yastıklarının, battaniyelerinin ve emziğinin bir koridora atıldığı görülüyor. Bu koridorun tuvalet olduğu da düşünülüyor. Buraya fırlatılan yastık ve battaniyelerin tekrar çocukların kullanımına sunulduğu, emziğin ise ağzına verildiği görülüyor. Biz kabul edilemez bu görüntüler konusunda hemen adli makamlara başvurduk. Suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili gerekli bilgileri adli makamlara aktardık. Elimizdeki bu delillere rağmen Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Biz bu hayret verici karar karşısında hemen itiraz girişiminde bulunduk. Bir üst makama başvurduk, gelecek sonuçları bekliyoruz."