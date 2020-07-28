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Skoda'nın geçtiğimiz ay filo pazarından Türkiye'ye giriş yapan kompakt modeli Scala, bayilerde yerini aldı. Rapid modelinin yerini alan otomobilin, 189 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Scala'da 115 beygir güç üreten 1.0 TSI, 150 beygir güç üreten 1.5 TSI benzinli motorlar ve 115 beygir güce sahip 1.6 TDI dizel motor seçeneklerinin yer aldığı kaydedildi. Tüm motor seçeneklerinin ise 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştirildiği bilgisi verildi.

Otomobilin 2.649 mm aks aralığının yanı sıra, 4.362 mm uzunluğa, 1.793 mm genişliğe ve 1.471 mm yüksekliğe sahip olduğu da edinilen bilgiler arasında.

Elite ve Premium donanım seviyeleriyle sunulan Scala'da, LED farlar, 3D dinamik sinyal lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklerin yer aldığı bildirildi.