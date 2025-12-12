Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Sliwka: Takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum - Voleybol Haberleri

        Sliwka: Takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum

        Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı Aleksander Sliwka, takımın başarısına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank Spor Kulübü'nün yeni transferi Polonyalı Aleksander Sliwka, Ankara’nın büyüklüğü, atmosferi ve kulübün profesyonel yapısından duyduğu memnuniyeti anlattı. Polonyalı smaçör, Türkiye’de yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyduğunu belirtirken, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki Bogdanka LUK Lublin maçında sahada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Kulübün basın ekibine açıklama yapan Sliwka, "Halkbank’taki ortamdan gerçekten çok etkilendim. Kulüp, oyuncularına çok iyi bakıyor ve iyi voleybol oynayabilmemiz için ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyor. Özellikle toparlanma sürecimde, kulübün profesyonel yapısı her geçen gün daha iyiye gitmemde büyük rol oynuyor" dedi.

        "SAHAYA GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

        Yaşadığı sakatlığın ardından ilk maçına CEV Şampiyonlar Ligi’nde Bogdanka LUK Lublin ile oynanan karşılaşmada çıkan Aleksander Sliwka, duygularını şu sözlerle paylaştı:

        "Sahaya geri döndüğüm için gerçekten çok mutluydum. Açık konuşmak gerekirse bunun bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yeniden sahadaki duyguları yaşayabilme fırsatı bulduğum için çok minnettarım. Bu durum, rehabilitasyonu en kısa sürede tamamlamak için bana ekstra enerji veriyor. Polonya’da oynamak benim için her zaman özel. Ülkemde taraftarlar voleybolu çok seviyor ve bunu Lublin’de oynanan maçta net şekilde hissettik. Polonya’da farklı bir kulübün formasıyla sahaya çıkmak benim için yeni bir duyguydu ama sahada olduğum her an tek isteğim şey maçı kazanmaktı. En kısa sürede takımın başarısına katkı sağlamayı umuyorum. Elbette iyi sonuçlar alarak taraftarlarımıza çok fazla mutluluk yaşatmak istiyoruz. Başkent Voleybol Salonu’nda görüşmek üzere."

        Sliwka, Türkiye’nin Polonya’dan farklı bir ülke olduğunu, ancak Ankara’nın büyüklüğünün kendisini özellikle şaşırttığını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret maratonu başladı!
        Asgari ücret maratonu başladı!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!
        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"