UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu sahasında 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantajı ele geçirdi. İşte, şimdiden merakla beklenen Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ile ilgili bilgiler ve temsilcimizin rakibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi...