        Slovakya - Kosova maçı hangi kanalda şifresiz mi? Slovakya - Kosova maçı saat kaçta?

        Slovakya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında heyecan C Yolu play-off yarı finalinde zirveye çıkıyor. Slovakya ile Kosova, kritik mücadelede kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, kazanan ekip finale yükselerek Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalı başta olmak üzere detayları merakla araştırıyor. Peki, Slovakya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 22:09
        Dünya Kupası hayalini sürdürmek isteyen Slovakya ve Kosova, Avrupa Elemeleri C Yolu play-off yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşmede iki takım da adını finale yazdırarak turnuvaya bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken, mücadele Türkiye açısından da ayrı bir önem taşıyor. Kazanan Türkiye'nin rakibi olacak. Slovakya - Kosova karşılaşmasının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bilgiler...

        SLOVAKYA- KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?

        Bratislava'daki Tehelné Pole Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Mart 22:45'te başlayacak. Slovakya evinde oynamanın avantajıyla Kosova'yı yenip Dünya Kupası'na katılmak için finale çıkmak istiyor. Kosova ise sürpriz yapıp Slovakları devirmenin peşinde. A Milli Futbol Takımımız, Romanya engelini aşması durumunda finaldeki rakibi, oynanacak bu karşılaşmanın galibi olacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Slovakya: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Lobotka, Duda; Duris, Sauer, Strelec

        Kosova: Muric; Dellova, Hajdari, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Musliga; Asllani, Muriqi

        ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

        -İki ülke tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek.

        -Slovakya'nın oynadığı son 8 resmi maçta karşılıklı gol olmadı.

        -Kosova'nın oynadığı son 5 maç 2.5 gol altı skorla bitti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Milli maça özel koreografi!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali