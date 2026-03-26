Slovakya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında heyecan C Yolu play-off yarı finalinde zirveye çıkıyor. Slovakya ile Kosova, kritik mücadelede kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, kazanan ekip finale yükselerek Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalı başta olmak üzere detayları merakla araştırıyor. Peki, Slovakya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Dünya Kupası hayalini sürdürmek isteyen Slovakya ve Kosova, Avrupa Elemeleri C Yolu play-off yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşmede iki takım da adını finale yazdırarak turnuvaya bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken, mücadele Türkiye açısından da ayrı bir önem taşıyor. Kazanan Türkiye'nin rakibi olacak. Slovakya - Kosova karşılaşmasının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bilgiler...
SLOVAKYA- KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?
Bratislava'daki Tehelné Pole Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Mart 22:45'te başlayacak. Slovakya evinde oynamanın avantajıyla Kosova'yı yenip Dünya Kupası'na katılmak için finale çıkmak istiyor. Kosova ise sürpriz yapıp Slovakları devirmenin peşinde. A Milli Futbol Takımımız, Romanya engelini aşması durumunda finaldeki rakibi, oynanacak bu karşılaşmanın galibi olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Slovakya: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Lobotka, Duda; Duris, Sauer, Strelec
Kosova: Muric; Dellova, Hajdari, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Musliga; Asllani, Muriqi
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
-İki ülke tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek.
-Slovakya'nın oynadığı son 8 resmi maçta karşılıklı gol olmadı.
-Kosova'nın oynadığı son 5 maç 2.5 gol altı skorla bitti.