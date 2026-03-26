Dünya Kupası hayalini sürdürmek isteyen Slovakya ve Kosova, Avrupa Elemeleri C Yolu play-off yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşmede iki takım da adını finale yazdırarak turnuvaya bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken, mücadele Türkiye açısından da ayrı bir önem taşıyor. Kazanan Türkiye'nin rakibi olacak. Slovakya - Kosova karşılaşmasının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bilgiler...