Slovenya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Slovenya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünyadaki birçok ülke, uluslararası iletişimde tanımlanabilir olmak için birtakım özel kodlara sahip olmuştur. Bunlar, o ülkeyi temsil etme noktasında değerlidir. Para transferlerinden internet sitelerine, araç plakalarından resmi bilgilerine kadar geniş bilgileri araştıran birçok kullanıcı vardır. Siz de bu konuları merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

SLOVENYA TELEFON KODU

Slovenya telefon kodu dünya genelinde +386 olarak kabul edilmiştir. +386, yurt dışından Slovenya’ya yapılan aramalarda işe yarar ve büyük öneme sahiptir. Aranmak istenen numaranın başına eklenerek kullanılır. Bir Slovenya numarasını ararken başına +386 eklenmezse arama gerçekleşmez. Bunun doğrusu, önce +386 kodunun, ardından yerel numaranın çevrilmesidir. Ülke içindeki aramalarda ise bu kodun kullanılması gibi bir şart yoktur. Bu durumda doğrudan şehir ya da operatör kodlarıyla arama yapılabilir.

SLOVENYA PARA BİRİMİ

Slovenya para birimi resmi olarak Euro’dur. Para birimi kodu ise EUR olarak bilinir. Çünkü Slovenya, bir Avrupa Birliği üyesidir. Ülke, 2007 yılında bu birliğe üye olmuş ve para birimini Euro’ya geçirmiştir. Ancak bundan öncesinde Slobeya Toları yani SIT kullanılıyordu. Slovenya’da günümüzde kullanılan Euro sayesinde ekonomik istikrar düzenlenmiştir. Bu uluslararası ticarette de kolaylığı artıran bir detay olmuştur. Bazı özellikler;