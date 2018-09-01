Slutsksakhar - BATE Borisov maçı istatistikleri

Belarus Premier Lig maçında Slutsksakhar ile BATE Borisov, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Slutsksakhar 33 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken BATE Borisov 45 puanda ve 1. sırada. Slutsksakhar son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. BATE Borisov son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 646 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slutsksakhar kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, BATE Borisov sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Slutsksakhar son hafta oynanan Dnepr Mogilev maçında 0-0 berabere kaldı.

BATE Borisov ise Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.

Slutsksakhar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Slutsksakhar, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

BATE Borisov, dış sahada 7 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda BATE Borisov 14 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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