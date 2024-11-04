Snapchat hesap silme ile kişilerin profili kalıcı şekilde kapatılabilir. Bu, popüler sosyal medya hesabını kapatmak isteyenler için rutin kolaylaştırıcı bir iştir ve oldukça kısa sürer. Siz de Snapchat hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız bu konudaki çeşitli yöntemlere başvurabilirsiniz. Bu yazıda “Snapchat hesabını silince mesajlar silinir mi, Snapchat hesabını kalıcı olarak silme nasıl yapılır ve hesap silme linki nereden bulunur?” gibi tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz.

SNAPCHAT HESAP SİLME

Snapchat hesap silme işlemini uygulamak üzere aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz; ● Telefonunuzdan Snapchat uygulamasını açın. ● Hesabınıza giriş yapın. ● Sağ üst köşede bulunan “Profil” sembolüne tıklayın. ● Sağ üst köşedeki dişli simgesine dokunun ve “Ayarlar” bölümüne gidin. ● Bu kısımda sayfayı aşağıya kaydırarak “Destek” bölümünü bulun. ● “Destek” bölümünden “Hesap Yönetimi” kısmına geçin. ● Sonrasında “Hesabınızı Silin” bölümüne tıklayın. Böylece web tarayıcısının olduğu kısma gidebilirsiniz.

● Tarayıcıda Snapchat hesabınızla giriş yapın ve hesabınızı silmek üzere gerekli uygulamaları yapın. Snapchat hesabınızı sildikten sonra 30 gün süresince geri dönme şansınız olduğunu hatırlatalım. Bu süre içinde Snapchat hesabınızı yeniden etkinleştirmeyi düşünebilirsiniz. Böylece tüm verilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Ancak bu 30 günlük süre geçtikten sonra hesabınızın kalıcı şekilde silinmesi gerçekleşir. SNAPCHAT HESABINI KALICI OLARAK SİLME Snapchat hesabını kalıcı olarak silme için bilgisayarınızın, tabletinizin ya da telefonunuzun internet tarayıcısını kullanmanız gerekir. Çünkü kalıcı silme işlemini mobil uygulama üzerinden yapmak mümkün değildir. İşlem öncesinde kullanıcı adı ve şifre bilgilerine erişiminiz olması gerekir. Ayrıca Snapchat hesap silme linki kullanmanız da işinizi daha da kolay hâle getirecektir.

SNAPCHAT HESABIMI NASIL SİLERİM? Kullanıcılar tarafından “Snapchat hesabımı nasıl silerim?” sorusu sıkça gündeme gelir. Bunun için internet tarayıcısından Snapchat hesap silme linki açabilir ve işlemlerinizi kısa süre içinde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Snapchat, Twitter ve Facebook ile benzer şekilde çeşitli verileri indirme izni de sunar. Bunun için veri indirme talebinde bulunduysanız bildirim gelmesini beklemeniz gerekir. Bunu yapmazsanız verileriniz size ulaşmaz. SNAPCHAT UYGULAMASINI SİLİNCE HESAP SİLİNİR Mİ?

Peki Snapchat uygulamasını silince hesap silinir mi? Bunun cevabı “Hayır”dır. Uygulamayı sildiğinizde doğrudan hesabınız silinmez, yalnızca uygulamayı cihazınızdan kaldırmış olursunuz. Arkadaşlar, hikâyeler ve mesajlar gibi veriler, uygulamayı silseniz dahi hesabınızın belleğinde kalmış olur. Bunların tamamının silinmesini istiyorsanız yukarıda bahsi geçen adımları takip etmelisiniz. SNAPCHAT HESABINI SİLİNCE MESAJLAR SİLİNİR Mİ? Bu konuda sorulan sorulardan biri de “Snapchat hesabını silince mesajlar silinir mi?” olur. Snapchat hesabınızı sildiğiniz zaman hesabınıza ait olan tüm veriler ve içerikler otomatik olarak silinir. Bu işlem ile birlikte başkalarına gönderdiğiniz snapler, aldıklarınız, arkadaş listeniz ve sohbet geçmişiniz de yok olur. Tüm bunlara olan erişiminizi kaybedersiniz.

Snapchat uygulaması üzerinden diğer kullanıcıya göndermiş olduğunuz mesajlar onun cihazında duruyorsa ondan isteyebilirsiniz. Çünkü siz hesabınızı silseniz dahi mesajlarınız onda kalır. Ancak sizin hesabınızdaki mesajların tümü, hesabınızı kalıcı olarak silmenizle birlikte tamamen silinir ve bunları geri almak mümkün değildir. Bu noktada söz konusu işlemi yapmadan önce iyice düşünmeli ve hatta verilerinizi yedeklemeyi düşünebilirsiniz. SNAPCHAT HESAP SİLME SAYFASI Snapchat hesap silme sayfası üzerinden verileri ve hesabınızı kalıcı olarak silmeye karar vermeden önce iyice düşündüğünüzden ve verdiğiniz bu kararı istediğinizden emin olmalısınız. Uygulama öncesi şunları yapmayı düşünebilirsiniz;