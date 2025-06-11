Snoop Dogg'un hayatı film oluyor
Rap müziğin önemli isimlerinden Snoop Dogg'un hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Ünlü şarkıcıyı, Jonathan Daviss canlandıracak
Giriş: 11.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:35
Snoop Dogg'un hayatı sinemaya yansıtılacak. 53 yaşındaki müzisyenin hayatının anlatıldığı filmin yönetmenliğini Craig Brewer'ın üstlendi.
Filmde Snoop Dogg'u, 'Outer Banks' dizisiyle şöhreti yakalayan Jonathan Daviss canlandıracak.
Jonathan Daviss - Snoop Dogg - Cori Broadus
17 kez Grammy adaylığı da bulunan Snoop Dogg, pek çok ödüle lâyık görüldü.
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