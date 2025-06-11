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        Haberler Dünyadan Snoop Dogg'un hayatı film oluyor - Magazin haberleri

        Snoop Dogg'un hayatı film oluyor

        Rap müziğin önemli isimlerinden Snoop Dogg'un hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Ünlü şarkıcıyı, Jonathan Daviss canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:35
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        Hayatı film oluyor
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        Snoop Dogg'un hayatı sinemaya yansıtılacak. 53 yaşındaki müzisyenin hayatının anlatıldığı filmin yönetmenliğini Craig Brewer'ın üstlendi.

        Filmde Snoop Dogg'u, 'Outer Banks' dizisiyle şöhreti yakalayan Jonathan Daviss canlandıracak.

        Jonathan Daviss - Snoop Dogg - Cori Broadus

        17 kez Grammy adaylığı da bulunan Snoop Dogg, pek çok ödüle lâyık görüldü.

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