SNP ve Yeşiller arasındaki güç paylaşımı anlaşması iklim hedefi tartışmasının ardından sona erdi
İskoçya'da SNP-Yeşiller koalisyonu, iki parti arasında bugün yapılan görüşmelerin ardından sona erdi. Başbakan Humza Yousaf'ın partisi SNP'nin, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 75 azaltılmasına dair anlaşmayı askıya alması, Yeşiller'in desteğini çekmesine sebep oldu.
Sky News'in haberine göre İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Yeşiller Partisi arasındaki koalisyon, sera gazı emisyon politikasındaki anlaşmazlık nedeniyle çöktü. Yaşanan krizin ardından SNP, bir azınlık hükümetine liderlik edecek.
İskoç hükümetinin geçen hafta iklime zarar veren sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 75 oranında azaltma hedefini rafa kaldırmasının ardından Yeşiller Partisi'nin koalisyondan çekilebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.
Yeşiller, SNP'nin salt çoğunluğu kazanamamasının ardından 2021'de SNP'yi 'Bute House anlaşması' olarak da bilinen bir mutabakatla desteklemeyi kabul etmişti.
Her iki parti de İskoçya'nın bağımsızlığından yana.