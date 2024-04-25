SNP ve Yeşiller arasındaki güç paylaşımı anlaşması iklim hedefi tartışmasının ardından sona erdi

Sky News'in haberine göre İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Yeşiller Partisi arasındaki koalisyon, sera gazı emisyon politikasındaki anlaşmazlık nedeniyle çöktü. Yaşanan krizin ardından SNP, bir azınlık hükümetine liderlik edecek.

İskoç hükümetinin geçen hafta iklime zarar veren sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 75 oranında azaltma hedefini rafa kaldırmasının ardından Yeşiller Partisi'nin koalisyondan çekilebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

Yeşiller, SNP'nin salt çoğunluğu kazanamamasının ardından 2021'de SNP'yi 'Bute House anlaşması' olarak da bilinen bir mutabakatla desteklemeyi kabul etmişti.