Soba evi yaktı, yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde sobadan çıkan yangında, yalnız yaşayan 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak’ta bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan ve ileri derecede Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 79 yaşındaki Hediye Öztürk’e ait evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yapılan incelemede, Hediye Öztürk’ün evin yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.