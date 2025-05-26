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        Haberler Dünyadan Sofia Vergara ideal erkek kriterini açıkladı: Benden daha az paralı erkek kabus gibi - magazin haberleri

        Sofia Vergara ideal erkek kriterini açıkladı: Benden daha az paralı erkek kabus gibi

        Sofia Vergara, aradığı erkeğin kriterlerini açıklarken; "Benim kadar parası olan birini istiyorum. Yoksa bu bir kabus olur" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:59
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        "Benden az paralı erkek kabus gibi"
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        'Modern Family' dizisiyle tanınan oyuncu Sofia Vergara, Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton ile aşk ve ayrılık söylentilerinin ardından, ilişkiler konusunda yaptığı ilginç yorumla gündemde.

        Oyuncu Joe Manganiello'dan 2023'te ayrılan, Nisan 2024'te resmen boşanan Sofia Vergara, ilişki standartları konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bir TV programına katılan 52 yaşındaki oyuncu, aradığı erkeği anlatırken; "Sağlıklı ve beni seven biri gibi temel şeyleri söylemek istiyorum. Ayrıca uzun boylu, yakışıklı biri olmalı" dedi.

        Yaklaşık 180 milyon dolar olarak tahmin edilen bir servete sahip olan Sofia Vergara, adil bir ilişki aradığını belirtirken; "Benim kadar parası olan birini istiyorum. Yoksa bu bir kabus olur" ifadesini kullandı.

        Kolombiya kökenli ABD'li oyuncu; "Ben eğlenceli birini istiyorum. Hayatımda eğlenceye ihtiyacım var" diye ekledi.

        Sofia Vergara ve Lewis Hamilton

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        Sofia Vergara, 40 yaşındaki İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton ile ocak ayında New York'ta öğle yemeği yerken görüntülenmesinin ardından aralarında aşk dedikodusu yayılmaya başlamıştı.

        İngiliz basını, ikiliye yakın kaynaklara dayanarak, ilişkilerinin bittiğini, Sofia Vergara'nın artık Hamilton'ı "mükemmel erkek arkadaş" olarak gördüğünü yazmıştı. İlişkinin bitmesinin sebebi, Formula 1 pilotunun Vergara'ya karşı ilgisinin azalması olarak belirtilmişti.

        Sofia Vergara ile eski eşi Joe Manganiello

        Sofia Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikâh masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello'ya Temmuz 2023'te boşanma davası açmıştı.

        Sofia Vergara'nın ilk eşi Joe Gonzalez'den olma oğlu Manolo Gonzales

        İlk evliliğinden Manolo Gonzales adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara; "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" demişti.

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        #Sofia Vergara
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