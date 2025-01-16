Sofia Vergara ve Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerini çıkaran fotoğraflar
Joe Manganiello ile 10 yıllık birlikteliğini önceki yıl bitiren Sofia Vergara'nın ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı iddialarına neden olan görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Sofia Vergara ve ünlü otomobil yarışçıcı Lewis Hamilton arasında aşk söylentilerine yol açan fotoğraflar ortaya çıktı.
52 yaşındaki 'Modern Family' dizisi yıldızı Sofia Vergara ile 40 yaşındaki Formula 1 yıldızı, önceki gün New York'ta öğle yemeği için buluştu.
Başka arkadaşlarının da olduğu yemekte, masada yan yana oturdukları görülen Kolombiyalı oyuncu ile İngiliz yarışçı, restoran çıkışında ayakta sohbet ederken görüntülendi.
Lewis Hamilton, neşeli bir sohbet içinde olduğu Sofia Vergara'yı otomobiline binene kadar bekledi.
Lewis Hamilton ile iki saat süren öğle yemeğinde görüntülenen Sofia Vergara, akşam ise New York'ta arkadaşlarıyla yediği akşam yemeğinden dönerken tek başına fotoğraflandı.
Sofia Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikâh masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello ile 2023'te ayrılmıştı.
Boşanması hakkında konuşurken; "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.
Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara; "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.