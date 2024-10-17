Tuz mikropları öldürür

Yüksek tuz, su basıncının etkisi nedeniyle çoğu mikrop için toksiktir; ancak hepsi için değil. Su, tuz (ve diğer çözünen maddelerin) konsantrasyonunu hücrenin her iki tarafında aynı yapmak için çevredeki hücreler arasında gider. Çok yüksek tuz çözeltilerinde, organizmanın dışı ve içi arasındaki basınç farkı nedeniyle birçok mikrop ölecektir.