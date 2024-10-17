Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sofraların vazgeçilmezi tuz, gıdaları bozulmaktan nasıl korur?

        Gıdaların bozulmaması için neden tuz kullanılır?

        Çok eski uygarlıklardan günümüze kadar sofralarımızı süsleyen ve yemeklerimize tat veren tuzdur. Tuz, sadece lezzet olarak katkı sağlamasının yanında gıdaların bozulmasını önlemek için de kullanılır. Tuz, gıdaları bozulmaktan nasıl korur? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tuz, eski zamanlardan beri gıda güvenliği yardımcısı olarak kullanılmıştır. Bu haberimizde tuzun yiyecekleri taze tutmak için nasıl kullanıldığına bakacağız.

        2

        Tuzun gıda koruma yöntemleri

        Tuzun yiyeceklerin bozulmasını önleme yeteneğini anlamak için, onun nasıl kullanıldığını bilmek önemlidir. Tuz, yiyecekleri korumak için iki temel yöntemle uygulanır: granül formunda veya tuz ve su çözeltisi olan salamura şeklinde.

        3

        Tuz yiyecekleri kurutur

        Tuz, gıdadan su çeker ve onu kurutur. Tüm canlıların suya ihtiyacı vardır ve onsuz büyüyemezler, gıda zehirlenmesine neden olabilen bakteriler dahil. Örneğin tereyağındaki tuz, suyu çekip yağ bırakır, bu da tereyağının bozulmasını önler.

        4

        Tuz mikropları öldürür

        Yüksek tuz, su basıncının etkisi nedeniyle çoğu mikrop için toksiktir; ancak hepsi için değil. Su, tuz (ve diğer çözünen maddelerin) konsantrasyonunu hücrenin her iki tarafında aynı yapmak için çevredeki hücreler arasında gider. Çok yüksek tuz çözeltilerinde, organizmanın dışı ve içi arasındaki basınç farkı nedeniyle birçok mikrop ölecektir.

        5

        Kuru kürleme

        Bir et parçasının dışına tuz uygulayarak birkaç hafta saklanması işlemine kuru kürleme denir. Bu, etleri korumanın en eski yöntemlerinden biridir. Günümüzde modern kürleme, ete tuzlu su enjekte etmeyi de içerebilir. Bu süreç, etin içindeki suyun azalmasına ve bakterilerin büyümesinin engellenmesine yardımcı olur.

        6

        Salamura kullanımı

        Salamura, tuzlu su çözeltisi olarak gıdaların korunmasında kullanılır. Örneğin, salatalıklar bu yöntemle korunur ve turşuya dönüştürülür. Salamura, gıdaların hem lezzetini artırır hem de bozulmalarını önler.

        7

        Tuzun bakteri üzerindeki etkisi

        Tuz, gıda kaynaklı patojenlerin, özellikle de salmonella gibi bakterilerin büyümesini engelleyerek gıda zehirlenmesi gibi ciddi sorunları önler. Tuz, bakteriler üzerinde çeşitli şekillerde etkili olur.

        8

        Dehidrasyon yoluyla etki

        Tuz, mikropların enzimlerini bozarak ve DNA’larını parçalayarak tahribat yaratır. Bu etki çoğunlukla dehidrasyon yoluyla gerçekleşir. Bakterilerin yaşamak ve büyümek için ihtiyaç duyduğu su moleküllerinin büyük bir kısmı ortadan kaldırılır. Gıdalardaki su molekülleri, ürün su aktivitesi adı verilen bir ölçü ile değerlendirilir.

        9

        Su aktivitesi ve tuzun rolü

        Tuzla korunmadan önce, birçok taze gıdanın ürün su aktivitesi 0,99 civarındadır. Tuz, osmoz süreci ile gıdayı dehidrate eder ve ürün su aktivitesini düşürür. Gıdanın dışındaki tuz, su moleküllerini dışarı çeker ve bunları tuz molekülleriyle değiştirir, bu da içeride ve dışarıda tuz miktarının eşitlenmesine kadar devam eder.

        10

        Su ürünü aktivitesinin 0,91’e düşmesi, çoğu bakteri büyümesini önlemek için yeterlidir; bazı gıdalar için bu sayı 0,94 olabilir.

        Kaynak: Howstuffworks/Verywellhealth

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum