Softbank, OpenAI'ye 22,5 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü yılsonuna kadar tamamlamak için harekete geçti

Yapay zekanın baş döndürücü hızda gelişimi, teknoloji dünyasının devlerini trilyonlarca dolarlık yatırımlara sürüklüyor. AI modellerinin eğitimi, veri merkezlerinin inşası ve rekabetin kızışmasıyla birlikte yatırımlar her geçen gün katlanarak artıyor. Tam bu ortamda, SoftBank'ın OpenAI'ye yönelik devasa fon taahhüdü, sektörün en cesur bahislerinden biri olarak öne çıkıyor ve yapay zekanın geleceğini finanse eden büyük finansal manevraların çarpıcı bir örneğini oluşturuyor.

SON'UN "TAM GAZ" AI BAHİSİ

SoftBank Group, OpenAI'ye kalan 22,5 milyar dolarlık fonu yıl sonuna kadar aktarmak için çeşitli nakit yaratma stratejilerine başvuruyor. Şirket, Nvidia'daki 5,8 milyar dolarlık tüm hissesini ve T-Mobile US'teki 4,8 milyar dolarlık payını satarak önemli kaynak sağladı. Ayrıca maliyet düşürmek amacıyla personel azaltımına gitti. CEO Masayoshi Son, Vision Fund'daki diğer yatırım faaliyetlerini büyük ölçüde yavaşlattı ve 50 milyon doların üzerindeki her anlaşma için kendi onayını zorunlu kıldı.

PAYPAY HALKA ARZI VE DİĞER VARLIK SATIŞLARI

SoftBank, ödeme platformu PayPay'yi halka açma hazırlıklarını sürdürüyor. Başlangıçta bu ay gerçekleşmesi beklenen halka arz, ABD'deki 43 günlük hükümet kapanması nedeniyle ertelendi. Şimdi 2026'nın ilk çeyreğinde yapılması öngörülen işlemle 20 milyar dolardan fazla gelir elde edilmesi bekleniyor. Öte yandan şirket, Çin'in lider araç çağırma uygulaması Didi Global'deki hisselerini nakde çevirmek için Hong Kong borsasındaki olası listelenmeyi değerlendiriyor. Vision Fund'daki yatırım yöneticileri de ağırlıklı olarak OpenAI anlaşmasına odaklandırılıyor.

FON KAYNAKLARI VE ARM HOLDINGS AVANTAJI SoftBank'ın elinde birden fazla sermaye alternatifi bulunuyor: Bilançodaki nakit rezervi, listelenmiş şirket hisseleri, kurumsal tahviller ve köprü krediler. En dikkat çekici seçeneklerden biri, Arm Holdings hisselerine dayalı kullanılmayan marj kredisi kapasitesi. Bu kapasite son olarak 6,5 milyar dolar artırıldı ve toplam 11,5 milyar dolara ulaştı. Arm hisseleri IPO fiyatının üç katına çıkınca ek teminat imkânı doğdu. Eylül sonu itibarıyla şirketin ana nakit rezervi 4,2 trilyon yen (yaklaşık 27,16 milyar dolar) seviyesinde olup T-Mobile'daki kalan yüzde 4'lük hisse de yaklaşık 11 milyar dolar değer taşıyor. OPENAI'NİN ACİL FON İHTİYACI! OpenAI, kalan fonun 2025 sonuna kadar geleceğini öngörüyor. Nisan ayında 300 milyar dolar değerlemeyle yapılan anlaşma kapsamında Amazon gibi yatırımcıların katılımıyla değerleme yaklaşık 900 milyar dolara yaklaşabilir; bu da SoftBank'a büyük kâğıt kazancı sağlayacak. Fonlar, AI modellerinin eğitimi ve işletilmesindeki artan maliyetler için hayati önemde. Google'ın Gemini modeli gibi rakiplerin baskısı altında CEO Sam Altman, ChatGPT'yi güçlendirmek için "kırmızı alarm" evresine geçtiklerini açıkladı ve diğer ürün lansmanlarını erteledi. Altman'ın vizyonu ise 1,4 trilyon dolarlık yatırımla 30 gigavat hesaplama kapasitesine ulaşmak; uzun vadede her hafta 1 gigavat eklemek –ki her gigavatın maliyeti 40 milyar doları aşıyor.