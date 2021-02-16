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İş Bankası'nın iştiraki Softtech tarafından, Gelecek yıllarda yükselişte olması beklenen teknoloji trendlerini değerlendirmek üzere “Teknolojilerin Geleceği”, “Finansal Teknolojiler”, “Sektörler, Dijitalleşme ve İnsan”, “Girişimcilik ve Ekosistem”den oluşan dört ana başlıkta hazırlanan 2021 Teknoloji Raporu yayımlandı.

Raporda yer alan teknoloji radarına göre 'Mobil Cihaz Dönemi' olarak adlandırılan 2020 ila 2023 yılları arasında, 5G, uç yapay zeka, sesli asistan, sanal çalışma alanları, uzaktan çalışma, izleme teknolojileri, anında nokta atışı teslimat, sürdürülebilirlik ve çevre konuları öne çıkarken 2023-2028 yılları arasında ise yapay zeka iş arkadaşları, dijital göçebeler ve otonom araçlar gündeme geliyor.

2028 ila 2036 yıllarında akıllı şehirler, dijital iş hayatı, kuantum yapay zeka ve temel gelir radara girerken 2036 ila 2080 yıllarında, yapay şirket, insansı yapay zeka, dijital gerçeklik, artırılmış insan ve insan ömrü konuları karşımıza çıkıyor.

'TEKNOLOJİYİ HERKES İÇİN ANLAŞILABİLİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Rapora dair değerlendirmede bulunan Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, "Dünya, Dijital Dönem’e hızla koşarken alanında uzman konuk yazarlarımız ile farklı uzmanlıkları ve bakış açılarını derleyerek bilgiyi paylaşıyor, teknolojiyi herkes için anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Gelecekte uçan arabalardan yapay zekalı iş arkadaşlarına, hayatımızı derinden etkileyecek bağlantı teknolojilerine kadar birçok teknoloji bizi bekliyor. İnsanların ve sektörlerin de kendini bu değişime şimdiden hazırlaması gerekiyor. Bugün yapay zeka ile metin üretebilen GPT-3 teknolojisinin yazdığı bir makale de raporumuzda yer alıyor. Bu ileri teknolojinin insanlara faydasının ne yönde olacağını anlatıyor, bu teknolojilere bireysel ve kitlesel anlamda hazırlanmamız gerektiğini vurguluyoruz. Gelecek teknolojiyle şekillenecek ve biz insanların bu değişimde yer almasını istiyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA MAKALE KALEM ALDI

Yapılan açıklamaya göre, 2021 Teknoloji Raporu’nda, yapay zeka ile metin üretebilen GPT-3 teknolojisinin makalesi de yer aldı. 2020 Mayıs ayında San Francisco merkezli OpenAl firmasının tanıttığı GPT-3 teknolojisinin yazdığı Artırılmış Gerçeklik makalesinin okuyuculara, yapay zekanın gidebileceği noktayla ilgili fikir verdiği belirtildi.

GPT-3, hem oluşturduğu karşılıklı konuşmalarla hem de başarılı yazılarla daha önce mümkün olmayan birçok senaryonun hayata geçmesine imkân tanıdığı kaydedildi.

Bu teknolojiyi tanıtarak, kullanım alanı bulmak için inisiyatif başlatan Softtech'in, kendi bünyesinde Şubat ayında OPEN AI işbirliği ile başarılı bir GPT-3 Hackathon’u gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

ROBOTLAR İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALMIYOR

Raporda yer alan bilgilere göre, gelecekte sanıldığının aksine robotlar ve otomasyon işlerimizi elimizden almıyor, istihdamı azaltmıyor aksine artırıyor. 2020 başında ortaya çıkan Covid-19 pandemisiyle beraber kurumların dijitalleşme ve otomasyon trendinin hızlandığı da raporda yer alıyor.

2025 yılında iş dünyasında çalışan insan ve robot sayısının eşitlenmesi bekleniyor. Robotların iş dünyasında artan kullanımıyla birlikte 2025 yılına kadar 26 büyük ekonomide toplam 85 milyon iş ortadan kalkarken 97 milyon yeni iş ortaya çıkaracağı öngörülürken, toplam istihdamın yüzde 50’sinin evden çalışır hale geleceği düşünülüyor.

Kuantum bilgisayarların gelecek yıllarda hayatımıza girmesiyle birlikte, bugün çözülmesi yüz yıllar alan problemlerin, problem olmaktan çıkacağı da rapordaki bir diğer başlık olarak yer alıyor. Kişisel bilgisayarların ilk dönemlerinde yaşanılan yaygınlaşma ile ilgili çekincelerin benzerlerini yaşayan Kuantum Bilgisayarlar, bu aşamaların ardından kişisel bilgisayarların yerini almak yerine yanına konumlanacak yeni bir değer olacak. Kuantum Bilgisayarların yaşadığı yolculuk ve gelecek öngörüleri Amerika, Çin, Türkiye, Avrupa ve Avustralya ekseninden de raporda yer alıyor.

Y KUŞAĞININ YÜZDE 42'Sİ DİJİTAL GÖÇEBE

Raporda, pandemiyle birlikte hayatımıza giren birçok yeni terimin yanına dijital göçebeliğin de eklendiği kaydedildi. Dünyanın neresinde olursa olsun başka şehirdeki işine online kanallarla, seyahat ederek, uzaktan devam etmek olarak tanımlanan terimin, yeni neslin ve geleceğin çalışma modeli olacağı belirtiliyor.

Birçok ulusal ve uluslararası şirketin de dijital göçebelik çalışma şekline yönelik hazırlıklar yaptığını vurgulayan rapora göre, Z kuşağının yüzde 19’u, Y kuşağının yüzde 42’si, X kuşağının ise yüzde 22’si dijital göçebeler arasında yer alıyor.

300 GİRİŞİM UÇAN OTOMOBİL GELİŞTİRİYOR

Rapor, ayrıca şehir içi ulaşımda uçan otomobiller döneminin yakın gelecekte daha fazla yaygınlaşacağını rakamlarla ortaya koyuyor.

Buna göre, dünyada, 300’den fazla girişim elektrikli uçan otomobil üzerinde çalışıyor ve bunların yüzde 30’u önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticari olarak hava taksi hizmetine başlamayı hedefliyor.

Hayata geçmesi ile ilgili çalışmalar devam eden 5G teknolojisinin, hayatımızı değiştirecek bir teknoloji olması da raporun beklentileri arasında.

Önceki nesillerden farklı olarak 5G, diğer sektörlerde de kullanılacak bir telekomünikasyon standardı değil, tarım, sağlık, otomotiv, enerji, eğitim, eğlence, finans başta olmak üzere bütün sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir endüstri standardı olarak raporda yer aldı. Yaygın olarak kullanılacağı 2025 yılından sonra su, elektrik ve hatta hava gibi yokluğu düşünülemeyecek bir kavram olacağı kaydedildi.

KURUMLAR GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELDİ

Rapor, teknolojiyi birden fazla boyutta incelerken girişimciliği ana odak merkezi olarak ele aldı. Yurt içi ve yurt dışı ekosistemlerdeki girişimlerin odakları ve girişimlere akan sermayenin yönünün, hem teknolojilerin hem de iş modellerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunun altı çizildi.

Kurumların girişimlerle iş birliği yapmak, kuluçka ve hızlandırma programları ile desteklemek, yatırım yapmak, satın almak ve iç girişimler oluşturma konusundaki çalışma ve arzularının kaçınılmaz şekilde arttığına dikkat çekildi. Yapılan açıklamaya göre, bunun en önemli nedenlerinden birisinin, girişimlerin yakaladığı büyümeler ve sonucunda oluşan finansal değerlemelerin ülke ekonomilerini etkileyecek seviyelere ulaşması olarak kayda geçti.