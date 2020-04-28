Yaz aylarında içinizi soğutacak kışın dilerseniz sıcakta tüketebileceğiniz bir çorba çeşididir. Soğuk Ayran aşı çorbasını önceden hazırlayıp buzdolabında hava geçirmeyen bir kap içinde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
Soğuk Ayran Aşı Çorbası Malzemeler;
- 1 su bardağı buğday
- Sıcak su
- 1 su bardağı nohut
- 3 su bardağı yoğurt
- Tuz
- 1 Tatlı kaşığı nane
- 1 tutam dereotu
- 4 su bardağı su
Soğuk Ayran Aşı Çorbası Nasıl Yapılır?
- Bir gece önceden buğdayı ıslatalım.
- Ertesi gün üzerini geçecek kadar sıcak su koyup pişmeye alalım.
- Buğdayların pişmesine yakın önceden haşlamış olduğumuz nohutları içine atalım.
- 5 dakika kadar bu şekilde pişirmeye devam edelim.
- Ocağı kapatıp yemeği soğumaya bırakalım.
- Başka bir kap içinde tuz, nane, yoğurt ve dereotunu karıştıralım.
- Haşladığımız nohut ve bulgur karışımının suyunu süzüp yoğurtlu karışımla birleştirelim.
- Daha sonra buzdolabında bekletebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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