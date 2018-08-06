Soğuk çorba doğru malzemelerle yapıldığında hem çok doyurucudur hem uzun süre acıkmanızı önler. Pancar, domates ya da yoğurt bu 3 malzemeden hangisi size daha yakınsa o tarifi tercih edin. İşte İspanyol harikası Gazpacho çorbası, pancar çorbası ve ayranaşı çorbası tarifleri...

SOĞUK ÇORBA TARİFLERİ

SOĞUK GAZPACHO ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri;

6 adet domates

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 adet kuru soğan

1 adet salatalık

2 diş sarımsak

4 dilim ekmek içi

5,5 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 şeker kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Sebzeleri soyup, iri iri doğrayıp mutfak robotundan geçirin. Ekmekleri de robottan geçirin. Püre halindeki sebzelere ekmekleri de ekleyip karıştırın. Ardından su, zeytinyağı, üzüm sirkesi, mayonez, tuz ve karabiberi sırasıyla ekleyin. Bu malzemeleri ekleken tel çırğıcı ile çorbanızı karıştırmayı ihmal etmeyin. Koyu bir kıvam alan çorbayı, buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirseniz. Daha pürüzsüz bir çorba istersneiz çorbayı süzebilirsiniz de. Afiyet olsun...

SOĞUK PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

-6 adet orta boy pancar

-1 tatlı kaşığı limon suyu

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-3 yemek kaşığı yoğurt

-2 yemek kaşığı labne peyniri

-Yarım çay kaşığı nane

Pancarları haşlayarak tarife başlayın. Haşlanan pancarları doğrayıp zeytinyağı, limon ve tuz ile birlikte robottan geçirin. Su ekleyip püre haline getirin. Ardındandan labne peyniri ve yoğurdu bir kabın içinde karıştırıp, kreme ve karabiber ile süsledikten sonra çorbayı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

2 su bardağı yoğurt (en az 1 bardağı süzme yoğurt olmalı)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

Kıvamına göre su (yaklaşık 5 bardak)

Üzeri için:

4-5 dal demet dereotu

Nasıl Yapılır?

Ayran aşı çorbası tarifine bir gece önceden nohut ve buğday ıslatılarak başlanır. Sabah şişen buğdayları ve nohutları ayrı ayrı haşlayın. Yoğurt tel çırpıcı ile derin bir kapta çırpılır. Haşlanan nohutları, suyunu süzdükten sonra buğday tenceresine aktarın ve hafif bir şekilde karıştırın ve haşlanma işlemi tamamlandıktan sonra altını kapatın ve soğutun. Ardından çırpılmış yoğurta önce tuz sonra da buğday ve nohutları dökün ve karıştırın. Çorbanız hazır. Kaselere koyduktan sonra ince ince kıydığınız dereotundan bir tutam serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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