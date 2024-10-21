Bu kış kalbinizi korumanın yöntemleri

- En çok zaman geçirdiğiniz odayı en az 18°C'ye ısıtmaya çalışın.

- Çorap, kazak ve battaniyelerle katmanlar oluşturun. Tek bir kalın katman yerine çok sayıda ince katman giyin. Bu, ısıyı hapsedecek ve sizi daha sıcak tutacaktır.

- Çok soğuk havalarda veya dışarı çıktığınızda, sizi sıcak tutacak şekilde kat kat giyinin ve şapka, atkı ve eldiven takın.