Soğuk kahve nasıl yapılır? sorusu bugünlerde oldukça popüler. Kahveci zincirlerinin hayatımızın her köşesini kaplamasının da bunda etkisi büyük. Eğer kahveyi evde yapmak isterseniz de tam size göre bir soğuk kahve tarifimiz var.

Soğuk kahve yaparken antioksidan deposu türk kahvesi kullanmak daha akıllıca olacaktır. Eğer telvelerin ağzınıza gelmesinden rahatsız oluyorsanız, kahveyi su ile karıştırdıktan sonra 1-2 dakika bekleyebilirsiniz. Böylece kahve dibine çöker.

SOĞUK KAHVE KALORİSİ

Buzlu latte olarak da bilinen sütlü soğuk kahvenin 355 gramı 68 kaloridir. Soğuk kahvelerde krema, çikolata gibi malzemelerin kullanılması kalori ve yağ oranını arttırır. Ayrıca şeker kullanımı da aynı şekilde kaloride değişikliğe sebep olur Şeker yerine bal kullanmanızı öneririz.

SOĞUK KAHVE TARİFİ

2 yemek kaşığı türk kahvesi

300 ml sıcak su

1 su bardağı buz

1 çay bardağı süt

1 şeker kaşığı bal

1 çorba kaşığı fındık şurubu (badem şurubu da tercih edebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Türk kahvesini sıcak su ile karıştırın. Yaklaşık 1 dakika kaşıkla karıştırın, üzeri hafif köpüklenecek. Üzerine buz ve sütü ekleyin. karıştırmaya devam edin. Ardından tatlandırmak için bal ve şurup ekleyin. Karıştırıp servis edebilirsiniz. Bu tarifi blenderla yaparak kırılmış buzlarla daha yoğun olarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

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