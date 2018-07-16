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6. Gözlerin büyüklüğü asla değişmez. Bebekken gözlerinizin büyüklüğü ne kadarsa, büyüdüğünüzde de bu büyüklük aynıdır. Bebeklerin gözleri başta mavi olur, çünkü deriye ve saça da rengini veren melanin adlı pigmentler henüz tam çalışmamaktadır.