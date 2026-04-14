Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin lira: Yılda sadece 20 gün yaşıyor

Erzincan'da bulunan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, nesli tehlike altında olan ters laleler çiçek açtı. Yılda yalnızca yaklaşık 20 gün hayatta kalan ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken ters laleleri koparanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor. (IHA)