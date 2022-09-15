ŞOK aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül 2022 Cumartesi günü satışa sunulacak. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri müşterisiyle buluşan ŞOK market aktüel ürünleri belli oldu. Bu haftaki ŞOK kataloğunda; bisikletten televizyona, oyuncaktan mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürün yer alıyor. İşte 17 - 20 Eylül 2022 ŞOK aktüel ürünleri...