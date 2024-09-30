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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 2-8 Ekim 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'a evcil hayvan maması ve malzemeleri geliyor

        ŞOK'ta evcil hayvan haftası: Bu hafta ŞOK'a evcil hayvan maması ve malzemeleri geliyor

        ŞOK 2-8 Ekim aktüel kataloğunda evcil hayvan sahiplerinin işine yarayacak birçok malzeme getiriyor. Mama kabı, yatak, oyuncak, tüy toplayıcı gibi farklı birçok bakım ürünü raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Öte yandan, küçük ev aletleri, mobilya ve ve tekstilinden de birçok ürün satışa çıkıyor. İşte, ŞOK 2-8 Ekim aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:18
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        ŞOK, 2-8 Ekim aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta evcil hayvanlar için mama çeşitleri ve diğer bakım malzemeleri geliyor. Ekim ayından itibaren mama-su kabı, kedi tuvaleti, tüy toplayıcı, yatak, oyuncak, koruma kılıfı gibi evcil hayvan sahiplerinin işine yarayacak birçok ürün satışa çıkacak. İşte, ŞOK, 2-8 Ekim aktüel kataloğu...

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