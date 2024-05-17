ŞOK aktüel kataloğu 21 Mayıs 2024... ŞOK aktüel kataloğunda 21 Mayıs'a kadar birçok ürün satışa çıkıyor. İki farklı aktüel yayınlayan ŞOK'ta bu hafta kamp malzemeleri, klima, duşa kabin, koltuk, beyaz eşya gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...