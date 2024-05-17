ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! Mayıs ayında klima, koltuk, beyaz eşya satışta!
ŞOK, 21 Mayıs'a kadar satışı devam edecek iki aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta gazlı mangal, klima, beyaz eşya, duşa kabin, koltuk ve çeşitli mobilyalar gibi birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte, ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
ŞOK aktüel kataloğu 21 Mayıs 2024... ŞOK aktüel kataloğunda 21 Mayıs'a kadar birçok ürün satışa çıkıyor. İki farklı aktüel yayınlayan ŞOK'ta bu hafta kamp malzemeleri, klima, duşa kabin, koltuk, beyaz eşya gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 21 Mayıs aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
ŞOK AKTÜEL 15-21 MAYIS
ŞOK'ta Nazik Home markasının nevresim takımı, pike seti, yatak örtüsü, el havlusu gibi ürünler satışa çıkıyor.
21 MAYIS'A KADAR ŞOK'TA SATIŞTA
Gazlı barbekü 12.999 TL
Spatula maşa ve temizleme seti 1.999 TL
Aliminyu katlanır masa 1.199 TL
Üçlü tencere seti 899 TL
Kamp sandalyesi 249 TL
ŞOK AKTÜEL 18-21 MAYIS 2024
Siyah profil mika duşa kabin 4.699 TL
Duru banyo dolabı 3.799 TL
Fly Hill Robot Duş Seti 999 TL
Pafu Hippo üçlü yataklı koltuk soho gri 7.499 TL
Pafu Rana metal kitaplık 1.799 TL
Pafu Taida tekli katlanır uzanma koltuğu 3.499 TL
Altus çift kapılı buzdolabı 14.999 TL
Hoover çamaşır makinesi 18.999 TL
Dolce Vita klima 21.299 TL
Samsung 9 kilo çamaşır makinesi 14.999 TL
Philips espressp makinesi 9.699 TL
TLC 140 LED TV 19.999 TL
Kaşmir kilim çift taraflı 339 TL - 599 TL
Klimalı yastık 179 TL
Koltuk örtüsü - 149 TL