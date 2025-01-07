ŞOK'a bu hafta elektrikli ısıtıcı geliyor! ŞOK 8-14 Ocak aktüel kataloğu
ŞOK, 8-14 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Başta elektrikli ısıtıcı olmak üzere yüzlerce ürün indirimli bir şekilde raflardaki yerini alacak. İşte, ŞOK 8-14 Ocak aktüel kataloğu...
ŞOK, 8-14 Ocak arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta başta ısıtıcı çeşitleri, olmak üzere, giyim, mutfak gereçleri, mont modelleri, ev terliği, temzilik malzemeleri geliyor. İşte, ŞOK 8 Ocak aktüeli...
ŞOK 8-14 OCAK 2025 AKTÜELİ
Slazenger Tam Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 399 TL,
Slazenger Ribanalı Eşofman Altı 369 TL,
Slazenger Ribanalı Eşofman Altı 369 TL,
Slazenger Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 349 TL ,
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL,
Erkek Oduncu Gömlek 249 TL,
Erkek Polar Gömlek 299 TL,
Chantale Kadın Tayt 79,95 TL,
Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL,
Kadın Terlik 159 TL,
Kadın Kuzu Kumaş Terlik 239 TL,
Erkek Keçe Terlik 239 TL,
Kadın Kalın Taban Peluş Terlik 119 TL,
Uyku Çorabı 34,95 TL
Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL,
6'lı Borosilikat Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL,
200 ml Cam Kupa 29,95 TL,
700 ml Borosilikat Bambu Kapaklı Cam Kavanoz 99,95 TL,
Sinbo Cam Su Isıtıcı 549 TL,
Dikdörtgen Emaye Tepsi 149 TL,
Yuvarlak Emaye Tepsi 149 TL,
Sinbo Tıraş Makinesi 299 TL,
Silvercrest Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 199 TL,
Borosilikat Gold Kulplu Line Kupa 59,95 TL,
Borosilikat Bambu Tabaklı Çay Bardağı 69,95 TL,
Borosilikat Line Cam Fincan Seti 79,95 TL,
13 parça Borosilikat Cam Kupalı Ahşap Set 249 TL,
Borosilikat Cam Matara 149 TL,
Çelik Cezve 99,95 TL,
750 ml Su Şişesi 34,95 TL,
Bölmeli Saklama Kabı 24,95 TL,
7,5 litre Sürgülü Erzak Kabı 119 TL,
12 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 139 TL,
Sarımsak Ezici 59,95 TL,
6'lı Oslo Lokumluk 89,95 TL,
4'lü Saklama Kabı 69,95 TL,
Sızdırmaz Saklama Kabı Yuvarlak / Dükdörtgen 2'li Set 99,95 TL
Ufo O2 Hava Temizleme Cihazı Beyaz Uzaktan Kumandalı 12.499 TL
Ufo Basic 2300 W Termostatlı Hem Yatay Hem Dikey Isıtıcı 3.899 TL
Alf C/Gk Uzaktan Kumandalı Klasik Isıtıcı 4.299 TL
Alf C 30 Klasik Isıtıcı 3.599 TL
Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.999 TL
Alf Pc/15 1500 Watt Termostatlı ve Ayak 2.799 TL
Lambert Lpy Compact 24-F Yoğuşmalı Kombi 17.499 TL
Alf Armut Ayak Isıtıcı 2.599 TL
The North Face Nımble Yağmurluk 4.999 Tl
The North Face Sangro Yağmurluk 6.999 Tl
The North Face Reıgn On Yağmurluk 8.999 Tl
The North Face Evolvetrıclımate Mont 9.999 Tl
The North Face Quest Insulated Mont 7.999 Tl
The North Face Bettaforca Lt Down Mont 11.999 Tl