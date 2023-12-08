ŞOK 9 Aralık 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!
ŞOK 9-12 Aralık 2023 katalog ürünleri belli oldu. Cumartesi gün raflardaki yerini alacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 9 Aralık 2023 ŞOK market kataloğunda; Türk kahvesi makinesi, kızartma tenceresi, bulaşık makinesi gibi birçok ürün müşterisiyle buluşacak. İşte bu haftaki yeni aralık ayına özel ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 9-12 Aralık 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 9 ARALIK 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 499 TL
Arzum OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 TL
Raks Fanlı Isıtıcı PF20POWER 599 TL
Kadın / Erkek Şemsiyesi 139 TL
GoKiddy Neşeli Evim 99,95 TL
GoKiddy Metal Neşeli Arabalar 79,95 TL
GoKiddy Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL
Hoover HLE C8TG-S 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12499 TL
Altus AL 434 P 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8899 TL
Samsung Elektrikli Yeşil Süpürge 7299 TL
Samsung Robot Süpürge 8299 TL
Zwilling Kapaklı Kızartma Tenceresi 1999 TL
Zwilling 5 Parça Tencere Seti Quadro 5899 TL