ŞOK aktüel kataloğu 3 Temmuz 2024: ŞOK'a bu hafta spor aletleri ve kamp malzemeleri geliyor!
ŞOK'ta bu hafta birçok ürün satışa çıkıyor. Bu hafta, kamp malzemeleri, koşu bandı, spor bisikleti başta olmak üzere; elektrikli süpürge, yemek masası ve klima gibi birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte, ŞOK 3 Temmuz aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
ŞOK aktüel 3 Temmuz 2024... ŞOK, 3-9 Temmuz arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınlandı. Bu haftanın en çok dikkat eden ürünleri; koşu bandı gibi fitness araçları ile kamp malzemeleri oldu. İşte, ŞOK 3 Temmuz aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
ŞOK 3 TEMMUZ 2024 AKTÜEL
Büyük Termos 799 TL,
Termos 599 TL, Piknik Termos 219 TL,
Sippro Mug 299 TL,
20 litre Buzzy Termos 599 TL,
10 litre Buzzy Termos 499 TL,
20 litre Kamp Termos 749 TL,
Desenli Termos Çanta 179 TL,
2'li Motivasyon Matara Set 229 TL,
Buz Aküsü 14,95 TL,
Kamp Taburesi 79,95 TL,
Çocuk Kamp Sandalyesi 249 TL,
Kulplu Desenli Termos Çanta 299 TL,
25x30x35 cm Termos Piknik Çantası 129 TL,
Olta Seti 699 TL,
XL Kamp Sandalyesi 549 TL,
Desenli Plaj Sandalyesi 279 TL,
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL,
Kamp Sandalyesi 249 TL,
Desenli Kamp Sandalyesi 279 TL,
Hamak 279 TL,
Cibinlik Hamak 399 TL,
Uyku Tulumu 499 TL
6 Kişilik Kamp Çadırı 999 TL,
4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL,
Kamp Matı 179 TL,
Çantalı Portatif Ocak 799 TL,
Çakmaklı Torch 449 TL,
Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL,
Kamp Tencere 199 TL,
Solar Kamp Duşu 199 TL,
Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL,
Siboplu Kamp Ocak + 230 gr Tüp 349 TL,
Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp 399 TL,
Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 299 TL,
Gaz Kartuşu 227 gr 79,95 TL,
Gaz Kartuşu 230 gr 119 TL,
Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL,
Paracord Bileklik 119 TL,
Lüks Mangal 60'lık 299 TL,
Lüks Mangal 199 TL,
Çöp Şiş 19,95 TL,
Büyük Izgara Teli 69,95 TL,
Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 39,95 TL,
Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL,
Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL,
Büyük Izgara Teli 69,95 TL,
Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL,
Sky Katlanır Koltuk 399 TL,
Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL,
Sky Antrasit Katlanır Masa 479 TL,
Plastik Kollu Sandalye 269 TL,
Kral Rattan Desen Tabure 149 TL,
Büyük Tabure 99,95 TL,
Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL
Kochler koşu bandı 5.490 TL
Kochler eliptik bisiklet 6.490 TL
Kochler tüm vücut fitness aleti 2.490 TL
Kochler kondisyon bisikleti 5.990 TL
TC Elite duvar tipi klima 22.999 TL
Philips espresso makinesi 14.799 TL
Korcher ıslak kuru elektrikli süpürge 4.399 TL
LG 9 kilo çamaşır makinesi 16.999 TL
Carrera oval 6 kişilik masa 6.499 TL
Carrera komodin 1.399 TL
Carrera konsol 4.999 TL
Carrera orta sehpa 2.599 TL