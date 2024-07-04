ŞOK aktüel 3 Temmuz 2024... ŞOK, 3-9 Temmuz arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınlandı. Bu haftanın en çok dikkat eden ürünleri; koşu bandı gibi fitness araçları ile kamp malzemeleri oldu. İşte, ŞOK 3 Temmuz aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...