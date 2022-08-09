ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 10-16 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan; Döküm Tava, Borcam Kare Tepsi, Paslanmaz Çelik Su Sürahi, Ultra HD Smart Led TV, Elektrikli Katlanır Bisiklet, Çamaşır Makinesi, Derin Dondurucu ve Mini Buzdolabı gibi pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak. İşte, ŞOK aktüel 10-16 Ağustos kataloğu tam liste...